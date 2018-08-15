Шигаева (Гордеева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигаева (Гордеева) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1934

Дата смерти

15.08.2018

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Между 1911 и 1911 г.р.

Муж

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934

Отец: Гордеев Иван Андреевич

Мать: Гордеева Вера Ивановна

Бракосочетание
24.12.1955

Муж: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Работа или профессия
Неизвестно
Геодезист
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
15.08.2018
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: Старость
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