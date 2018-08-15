Шигаева (Гордеева) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1934
Дата смерти15.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934
Отец: Гордеев Иван Андреевич
Мать: Гордеева Вера Ивановна
Бракосочетание
24.12.1955
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Геодезист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.2018
Причина смерти: Старость