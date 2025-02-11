Лукерья Ефимова
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Супруги
Архип Павлов1797 г.р.
Дети
Аксинья Архипова1833 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Павлов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Архипова
Отец ребёнка: Архип Павлов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно