Лукерья Ефимова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукерья Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Супруги
Архип Павлов1797 г.р.
Дети
Аксинья Архипова1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Павлов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Архипова

Отец ребёнка: Архип Павлов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55

Смерть
Неизвестно

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