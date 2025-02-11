Яшкина Марфа Григорьева
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Яшкин Фёдор Егоров в Дорофеевке1833 г.р.
Дети
(Яшкина) Ирина Фёдорова08.04.1872 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1872
Дочь: (Яшкина) Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Яшкин Фёдор Егоров в Дорофеевке
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно