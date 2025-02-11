Яшкина Марфа Григорьева До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Яшкина Марфа Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Яшкин Фёдор Егоров в Дорофеевке1833 г.р.
Дети
(Яшкина) Ирина Фёдорова08.04.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшкин Фёдор Егоров в Дорофеевке

Рождение ребёнка
08.04.1872

Дочь: (Яшкина) Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Яшкин Фёдор Егоров в Дорофеевке

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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