Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 или 1795 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Васильев

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Домна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож

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