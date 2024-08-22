Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Васильев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Домна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож