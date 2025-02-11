Девяткина (Болонова) Евдокия Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Девяткина (Болонова) Евдокия Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Болонов ГригорийНеизвестно г.р.
Дети
Девяткин ГригорийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болонов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девяткин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девяткин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Григорий

Отец ребёнка: Девяткин ?

Смерть
Неизвестно

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