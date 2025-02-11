Девяткина (Болонова) Евдокия Григорьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБолонов ГригорийНеизвестно г.р.
Дети
Девяткин ГригорийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болонов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девяткин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девяткин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Григорий
Отец ребёнка: Девяткин ?
Смерть
Неизвестно