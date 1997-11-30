Петровский Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 30.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1969
Дочь: Устенко (Петровская) Оксана
Мать ребёнка: Петровская (Сутырина) Валентина
Рождение ребёнка
23.08.1973
Мать ребёнка: Петровская (Сутырина) Валентина
Смерть
Около 30.11.1997
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно