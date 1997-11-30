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Петровский Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 30.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская (Сутырина) Валентина

Рождение ребёнка
26.01.1969

Дочь: Устенко (Петровская) Оксана

Мать ребёнка: Петровская (Сутырина) Валентина

Рождение ребёнка
23.08.1973

Сын: Петровский Константин

Мать ребёнка: Петровская (Сутырина) Валентина

Смерть
Около 30.11.1997
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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