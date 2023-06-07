Толстенкова Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Толстенков Иван Степанович
Отец ребёнка: Толстенков Степан Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстенкова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Толстенков Степан Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно