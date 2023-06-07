Толстенкова Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстенкова Ульяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1912

Сын: Толстенков Иван Степанович

Отец ребёнка: Толстенков Степан Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстенкова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Толстенков Степан Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстенков Степан Никитович

Смерть
Неизвестно
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