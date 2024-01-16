Чуркин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина (Чуркина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Чуркина) Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобрецова (Чуркина) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно

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