Чуркин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина (Чуркина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Чуркина) Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобрецова (Чуркина) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно