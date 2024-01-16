Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина (Чуркина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Чуркина) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобрецова (Чуркина) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно