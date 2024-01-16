Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Дмитриева) Аэлита Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Евгений

Мать: Дмитриева (Чуркина) Мая Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина (Чуркина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Чуркина) Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобрецова (Чуркина) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Чуркин Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно

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