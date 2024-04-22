Асанова (Каргаполова) Василиса Лукина
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: Каргаполов Лукин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Асанова Ефимия Давыдова
Отец ребёнка: Асанов Давыд Перфилев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Асанова Ирина Давыдова
Отец ребёнка: Асанов Давыд Перфилев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Асанова Пелагея Давыдова
Отец ребёнка: Асанов Давыд Перфилев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно