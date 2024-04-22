Асанова (Каргаполова) Василиса Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Каргаполова) Василиса Лукина

Место рождения

Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: Каргаполов Лукин

Мать: не указана

Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Асанова Ефимия Давыдова

Отец ребёнка: Асанов Давыд Перфилев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Асанова Ирина Давыдова

Отец ребёнка: Асанов Давыд Перфилев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Асанова Пелагея Давыдова

Отец ребёнка: Асанов Давыд Перфилев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 728
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Давыд Перфилев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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