Дудка Леонид Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1938
Дата смерти17.10.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1938
Рождение ребёнка
09.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Леова, Леовский район
Развод
После 1968
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.2005