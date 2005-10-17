Дудка Леонид Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка Леонид Леонтьевич

Место рождения

Должок, Чернівецька область

Дата рождения

13.03.1938

Дата смерти

17.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
09.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хынчешты, Хынчештский район
Бракосочетание
До 1962

Жена: скрыто настройками приватности

Хынчешты, Хынчештский район
Рождение ребёнка
07.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Леова, Леовский район
Развод
После 1968

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Должок, Чернівецька область
Смерть
17.10.2005
Должок, Чернівецька область
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