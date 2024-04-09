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Незамаев Дорофей Герасимович

Место рождения

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Незамаев Герасим

Мать: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Незамаев Алексей Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Незамаев Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Незамаев Федор Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Незамаев Евлампий Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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