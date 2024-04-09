Незамаев Дорофей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Незамаев Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Незамаев Алексей Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Незамаев Федор Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Незамаев Евлампий Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно