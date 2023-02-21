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Максимов Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Погиб под Смоленьщиной
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