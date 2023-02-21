Максимов Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Анатолий Михайлович
Смерть
Неизвестно
Погиб под Смоленьщиной