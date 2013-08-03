Никишова Худякова Валентина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишова Худякова Валентина Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1940

Дата смерти

03.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Афанасьевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Василий Афанасьевич

Смерть
03.08.2013
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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