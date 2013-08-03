Никишова Худякова Валентина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1940
Дата смерти03.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2013