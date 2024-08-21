Боровикова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Никифор Устинович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Боровиков Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Боровиков Никифор Устинович

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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