Боровикова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Боровиков Ефим Никифорович
Отец ребёнка: Боровиков Никифор Устинович
Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно