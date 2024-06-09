Васильева (Карпова) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
нужно проверить возможное родство см. № 72 - 73 по ссылке https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-YQ2V-Y?i=304
Бракосочетание
12.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.
Сын: Васильев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.
Дочь: Васильева Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
08.11.1915 ст.
Сын: Васильев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно