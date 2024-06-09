Васильева (Карпова) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Карпова) Анастасия Ефимовна

Место рождения

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
нужно проверить возможное родство см. № 72 - 73 по ссылке https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-YQ2V-Y?i=304
Бракосочетание
12.11.1910 ст.

Муж: Васильев Григорий Никитич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.

Сын: Васильев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Никитич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.

Дочь: Васильева Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Никитич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.11.1915 ст.

Сын: Васильев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Никитич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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