Козлова Настасья Павловна Вычислено 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлова Настасья Павловна

Автор
ВС
Смирнова В.

женский, родилась Вычислено 1791, Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Козлов Аким Иванович1794 г.р.
Дети
Козлов Василий АкимовичВычислено 1813 г.р.
Козлов Иван АкимовичМежду 1815 и 1816 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Козлов Василий Акимович

Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Козлов Иван Акимович

Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Козлов Александр Акимович

Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Козлов Семен Акимович

Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Козлов Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Козлов Меркурий Акимович

Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.