Козлова Настасья Павловна
женский, родилась Вычислено 1791, Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Козлов Аким Иванович1794 г.р.
Дети
Козлов Василий АкимовичВычислено 1813 г.р.
Козлов Иван АкимовичМежду 1815 и 1816 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Аким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Сын: Козлов Иван Акимович
Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович
Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Козлов Александр Акимович
Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Отец ребёнка: Козлов Аким Иванович
Смерть
Неизвестно