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Баяндина Лукия Гурьевна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Баяндин Гурий Ефимович

Мать: Баяндина Гликерия Аммосовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
После 1850
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах

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