Воинков Леонид Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинков Леонид Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1975

Дочь: Рябова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинков Денис Леонидович

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапова Воинкова Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Викторовна

Смерть
14.02.2020
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