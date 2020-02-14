Воинков Леонид Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1975
Дочь: Рябова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астапова Воинкова Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Викторовна
Смерть
14.02.2020