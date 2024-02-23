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тимофей иванов
тимофей иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1907
Пол
Мужской
Отец
иван егоров(георгиев)
1881 г.р.
Мать
марфа андреева
1882 г.р.
Дети
Не указаны
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из
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
иван егоров(георгиев)
Мать:
марфа андреева
Смерть
1907
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