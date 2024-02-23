тимофей иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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тимофей иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: иван егоров(георгиев)

Мать: марфа андреева

Смерть
1907
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