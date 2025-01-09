Серкина Ксения Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Серкина Ксения

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1781

умерла Между 1818 и 1834, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Серкин Егор МихайловичОколо 1777 г.р.
Дети
Серкин Иван ЕгоровичОколо 1798 г.р.
Серкин Никита ЕгоровичОколо 1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серкин Егор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Серкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Серкин Никита Егорович

Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Серкина) Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Серкина) Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Серкина) Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Между 1818 и 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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