Серкина Ксения
женский, родилась Около 1781
умерла Между 1818 и 1834, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Серкин Егор МихайловичОколо 1777 г.р.
Дети
Серкин Иван ЕгоровичОколо 1798 г.р.
Серкин Никита ЕгоровичОколо 1803 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Серкин Иван Егорович
Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Серкина) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Серкина) Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Серкина) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Серкин Егор Михайлович
Смерть
Между 1818 и 1834