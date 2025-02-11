Кузнецов Стефан Игнатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Стефан Игнатьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов Игнатий АнтоновичНеизвестно г.р.
Мать
Кузнецова (Тихова) Феодосия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Казакова (Кузнецова) Пелагея Стефановна04.10.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Игнатий Антонович

Мать: Кузнецова (Тихова) Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: Казакова (Кузнецова) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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