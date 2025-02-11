Кузнецов Стефан Игнатьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКузнецов Игнатий АнтоновичНеизвестно г.р.
МатьКузнецова (Тихова) Феодосия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Казакова (Кузнецова) Пелагея Стефановна04.10.1896 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: Казакова (Кузнецова) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно