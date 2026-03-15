(Мухачева) Анна Михайловна 03.09.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Мухачева) Анна Михайловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 03.09.1909 ст., Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла Неизвестно

Отец
Мухачев Михаил Николаевич18.09.1873 ст. г.р.
Мать
Мухачева (Плишкина) Елизавета Николаевна29.08.1873 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909 ст.

Отец: Мухачев Михаил Николаевич

Мать: Мухачева (Плишкина) Елизавета Николаевна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Крещение
04.09.1909 ст.
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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