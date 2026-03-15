(Мухачева) Анна Михайловна
женский, родилась 03.09.1909 ст., Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла Неизвестно
ОтецМухачев Михаил Николаевич18.09.1873 ст. г.р.
МатьМухачева (Плишкина) Елизавета Николаевна29.08.1873 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909 ст.
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
04.09.1909 ст.
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно