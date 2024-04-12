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Василий Яковлевич

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1674

Дата смерти

Между 1722 и 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1674 г.р.

Дети

Между 1681 и 1692 г.р.
Между 1706 и 1713 г.р.
Около 1712 г.р.
До 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1681 и 1692

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1690

Жена: Евфросиния Ивановна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1706 и 1713

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1722 и 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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