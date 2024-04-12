Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1674
Дата смертиМежду 1722 и 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674
Рождение ребёнка
Между 1681 и 1692
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Бракосочетание
До 1690
Жена: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1706 и 1713
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Евфросиния Ивановна
Смерть
Между 1722 и 1755