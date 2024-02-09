Лопатников Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатников Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатникова Алефтина Александровна
Мать ребёнка: Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.?
Сын: Лопатников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Панферова (Лопатникова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна
Смерть
21.06.1982