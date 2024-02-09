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Лопатников Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатникова Алефтина Александровна

Мать ребёнка: Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.?

Сын: Лопатников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Панферова (Лопатникова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна

Смерть
21.06.1982

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