Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатникова Алефтина Александровна
Отец ребёнка: Лопатников Александр Антонович
Рождение ребёнка
12.03.?
Сын: Лопатников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лопатников Александр Антонович
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Панферова (Лопатникова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Лопатников Александр Антонович
Смерть
1982