Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова (Алексеева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатникова Алефтина Александровна

Отец ребёнка: Лопатников Александр Антонович

Рождение ребёнка
12.03.?

Сын: Лопатников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лопатников Александр Антонович

Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Панферова (Лопатникова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Лопатников Александр Антонович

Смерть
1982

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