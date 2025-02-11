Сидор Филиппов 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
ФилиппДо 1796 г.р.
Супруги
Елена Максимова1820 г.р.
Дети
Адушкин Савелий Сидоров / Савва Сидоров1840 г.р.
Адушкин Ион Сидоров1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Филипп

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Максимова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Адушкин Савелий Сидоров / Савва Сидоров

Мать ребёнка: Елена Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Адушкин Ион Сидоров

Мать ребёнка: Елена Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

75

Рождение ребёнка
1851

Сын: Адушкин Назар Сидоров

Мать ребёнка: Елена Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Адушкина) Ксения Сидорова

Мать ребёнка: Елена Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Смерть
Неизвестно

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