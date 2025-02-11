Сидор Филиппов
мужской, родился 1814, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Елена Максимова1820 г.р.
Дети
Адушкин Ион Сидоров1843 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Адушкин Савелий Сидоров / Савва Сидоров
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Адушкин Ион Сидоров
Мать ребёнка: Елена Максимова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Адушкина) Ксения Сидорова
Мать ребёнка: Елена Максимова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно