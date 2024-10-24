Степанида Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти17.05.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Софонович
Рождение ребёнка
15.07.1837
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Софонович
Рождение ребёнка
01.11.1838
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Софонович
Рождение ребёнка
25.02.1842
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Софонович
Рождение ребёнка
03.05.1844
Сын: Иов Иванович
Отец ребёнка: Иван Софонович
Смерть
17.05.1864
Причина смерти: от чахотки