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Степанида Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

17.05.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Софонович

Рождение ребёнка
15.07.1837

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Софонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1838

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Софонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1842

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Софонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1844

Сын: Иов Иванович

Отец ребёнка: Иван Софонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.05.1864
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки

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