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Фирсова Анисья Фирсовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Алипий Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1792 ст.

Дочь: Дмитриева Анисья Алипиевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алипий Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1794 ст.

Сын: Дмитриев Михаил Алипиевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алипий Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1796 ст.

Дочь: Дмитриева Фёкла Алипиевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алипий Дмитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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