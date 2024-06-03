Фирсова Анисья Фирсовна
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1792 ст.
Дочь: Дмитриева Анисья Алипиевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алипий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1794 ст.
Сын: Дмитриев Михаил Алипиевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алипий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1796 ст.
Дочь: Дмитриева Фёкла Алипиевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алипий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно