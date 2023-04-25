Елисеев Пётр Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Пётр Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1926

Дата смерти

28.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виктор Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.1991
Похоронен в дер. Старополево Глазуновского района Орловской обл.

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