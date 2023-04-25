Елисеев Пётр Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1926
Дата смерти28.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суркова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.1991
Похоронен в дер. Старополево Глазуновского района Орловской обл.