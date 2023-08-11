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Глушков Пётр Тимофеевич

Место рождения

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушкова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1880

Сын: Глушков Максим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пауткина (Глушкова) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Глушков Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Сын: Глушков Афанасий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

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