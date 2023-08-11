Глушков Пётр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушкова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пауткина (Глушкова) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Глушков Афанасий Петрович
Мать ребёнка: не указана