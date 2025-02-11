Егор Григорьев 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Григорий Потапов1821 г.р.
Мать
Ефросинья Моисеева1817 г.р.
Супруги
Екатерина ЯковлеваДо 1853 г.р.
Дети
Спиридон Егоров04.12.1871 г.р.
Гаврила Егоров23.03.1874 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Григорий Потапов

Мать: Ефросинья Моисеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Яковлева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Спиридон Егоров

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.03.1874

Сын: Гаврила Егоров

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1876

Дочь: Ульяна Егорова

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.