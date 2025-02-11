Егор Григорьев
мужской, родился 1846, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГригорий Потапов1821 г.р.
МатьЕфросинья Моисеева1817 г.р.
Супруги
Екатерина ЯковлеваДо 1853 г.р.
Дети
Спиридон Егоров04.12.1871 г.р.
Гаврила Егоров23.03.1874 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Григорий Потапов
Мать: Ефросинья Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Яковлева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Спиридон Егоров
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
23.03.1874
Сын: Гаврила Егоров
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
07.11.1876
Дочь: Ульяна Егорова
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Смерть
Неизвестно