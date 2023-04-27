(of Brabant) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(of Brabant) Marie

Место рождения

Leuven, Flanders Belgium

Дата рождения

13.05.1254

Дата смерти

12.01.1322

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1245 г.р.

Дети

1276 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1254

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
21.08.1274

Муж: Philip Bold

Рождение ребёнка
03.05.1276

Сын: de France Louis

Отец ребёнка: Philip Bold

Смерть
12.01.1322
Похороны
Неизвестно

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