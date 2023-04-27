(of Brabant) Marie
Место рожденияLeuven, Flanders Belgium
Дата рождения13.05.1254
Дата смерти12.01.1322
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1254
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
21.08.1274
Муж: Philip Bold
Рождение ребёнка
03.05.1276
Сын: de France Louis
Отец ребёнка: Philip Bold
Смерть
12.01.1322
Похороны
Неизвестно