Ерземазов Иван Денисов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерземазов Иван Денисов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Денис Петров1805 г.р.
Мать
Евдокия Гаврилова1805 г.р.
Супруги
Ерземазова Мария ВасильеваДо 1856 г.р.
Дети
(Ерземазова) Акулина Иванова02.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Денис Петров

Мать: Евдокия Гаврилова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерземазова Мария Васильева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

147

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

122

Рождение ребёнка
02.06.1874

Дочь: (Ерземазова) Акулина Иванова

Мать ребёнка: Ерземазова Мария Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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