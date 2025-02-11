Ерземазов Иван Денисов
мужской, родился 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДенис Петров1805 г.р.
МатьЕвдокия Гаврилова1805 г.р.
Супруги
Ерземазова Мария ВасильеваДо 1856 г.р.
Дети
(Ерземазова) Акулина Иванова02.06.1874 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Денис Петров
Мать: Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.06.1874
Дочь: (Ерземазова) Акулина Иванова
Мать ребёнка: Ерземазова Мария Васильева
Смерть
Неизвестно