Колосова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колосов Авенир Степанович
Отец ребёнка: Колосов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лукья Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно