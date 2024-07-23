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Колосова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Колосов Авенир Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Дмитриевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лукья Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Дмитриевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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