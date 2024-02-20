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Тохтамыш Феодосий Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.11.1907

Дата смерти

Около 10.04.1938

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1907

Отец: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Мать: Тохтамыш Вера Стефановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 10.04.1938
СССР Магаданская обл.,Сусуманский р-н,прииск «Мальдяк»Стоял позади Парфенон, лежал впереди Магадан (Греки на Колыме, Избранные главы книги)
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