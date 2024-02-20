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Тохтамыш Вера Стефановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Тохтамыш Феодосий Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1907

Муж: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Тохтамыш Василий Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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