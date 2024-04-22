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Степан Алексеев

Место рождения

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Алексей Михайлов

Мать: не указана

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сергей Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ольга Степанова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Серково, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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