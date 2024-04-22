Степан Алексеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сергей Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ольга Степанова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно