Мухин Михаил Петрович
мужской, родился 04.11.1871, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина ЛарионоваДо 1853 г.р.
ОтецМухин / Чидин Петр ФедоровичДо 1853 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1871
Отец: Мухин / Чидин Петр Федорович
Мать: Акулина Ларионова
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1890
Жена: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно