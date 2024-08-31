Халина (Шестакова) Анастасия Федорова
Место рождения
Дата рождения16.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881 ст.
Бракосочетание
18.10.1898 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.
Дочь: (Халина) Ксения Степановна
Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Офицерова (Халина) Вера Степановна
Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов
Рождение ребёнка
08.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов
Рождение ребёнка
22.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов
Рождение ребёнка
08.05.1915 ст.
Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов
Смерть
Неизвестно