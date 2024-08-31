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Халина (Шестакова) Анастасия Федорова

Место рождения

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881 ст.

Отец: Шестаков Федор Трофимов

Мать: Шестакова (Разумова) Федора Кононова

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
18.10.1898 ст.

Муж: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Сын: Халин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.

Дочь: (Халина) Ксения Степановна

Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Офицерова (Халина) Вера Степановна

Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1910 ст.

Сын: Халин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1912 ст.

Сын: Халин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.05.1915 ст.

Сын: Халин Николай Степанович

Отец ребёнка: Халин Степан Сафронов

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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