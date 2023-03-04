Жолобова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мамаева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич
Пустая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Пустопленский приход
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жолобов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834