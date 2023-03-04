Жолобова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобова Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мамаева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич

Пустая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Пустопленский приход
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жолобов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Жолобов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Жолобов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Жолобов Григорий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жолобов Григорий Игнатьевич

Смерть
После 1834
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