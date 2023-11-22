Murygin Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Murygin Vladimir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Murygin Nikolay

Мать: Matrona

Смерть
2007
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