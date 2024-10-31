Бондарева Акилина Феодорова Федотова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева Акилина Феодорова Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Климент Дмитриев

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Бондарева Вера Дмитирева

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно

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