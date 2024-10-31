Бондарева Акилина Феодорова Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Климент Дмитриев
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Бондарева Вера Дмитирева
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Васильев
Смерть
Неизвестно