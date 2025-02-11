Офигин? Яков Иванов
мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.04.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Николаев1757 г.р.
Супруги
Агафья Иванова1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Иван Николаев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Призыв на военную службу
1818
Место жительства
1835
Место жительства
1858
Смерть
21.04.1876