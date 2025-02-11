Офигин? Яков Иванов 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Офигин? Яков Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.04.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Николаев1757 г.р.
Супруги
Агафья Иванова1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Иван Николаев

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Призыв на военную службу
1818
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

89 Пречислен в 1856 году - Отставной солдат

Смерть
21.04.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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