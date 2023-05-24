Тихонова Екатерина Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тихонова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тихонова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тихонов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тихонов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Тихонова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тимофеевич