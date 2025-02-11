Анна Никифорова
женский, родилась 1798
умерла Неизвестно
Супруги
Андрей Игнатьев1797 г.р.
Дети
Иван Андреев1824 г.р.
Марфа Андреева1826 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Игнатьев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно