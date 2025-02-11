Анна Никифорова 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1798

умерла Неизвестно

Супруги
Андрей Игнатьев1797 г.р.
Дети
Иван Андреев1824 г.р.
Марфа Андреева1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Игнатьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Игнатьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Игнатьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Игнатьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

36

Смерть
Неизвестно

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