Никифор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Тихон Васильевич
Мать: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 26.06.1782 и ?.03.1816
Жена: Феодосья Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Крайнов-Башкиров Никита Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Смерть
1821