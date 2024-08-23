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Никифор Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Тихон Васильевич

Мать: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 26.06.1782 и ?.03.1816

Жена: Феодосья Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Крайнов-Башкиров Никита Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Крайнов-Башкиров Трофим Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1821

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