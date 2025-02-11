Лешин Павел Иванов 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Павел Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1865, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Иван Фёдоров1837 г.р.
Мать
Лешина Прасковья Васильева1836 г.р.
Супруги
Лешина (Кургашова) Мария Михайлова1864 г.р.
Дети
Лешин Филипп Павлов07.11.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лешин Иван Фёдоров

Мать: Лешина Прасковья Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
15.04.1884

Жена: Лешина (Кургашова) Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Лешин Филипп Павлов

Мать ребёнка: Лешина (Кургашова) Мария Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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