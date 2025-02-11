Лешин Павел Иванов
мужской, родился 1865, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Иван Фёдоров1837 г.р.
МатьЛешина Прасковья Васильева1836 г.р.
Супруги
Лешина (Кургашова) Мария Михайлова1864 г.р.
Дети
Лешин Филипп Павлов07.11.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Лешин Иван Фёдоров
Бракосочетание
15.04.1884
Рождение ребёнка
07.11.1886
Сын: Лешин Филипп Павлов
Мать ребёнка: Лешина (Кургашова) Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно