Евдокия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения15.02.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1801 ст.
Отец: Афанасий Матвеев
Мать: Ефимия Васильева
Вотчины графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина сельца Хотебцова (Катепцова) у крестьянина Афанасия Матвеева родилась дочь Евдокея 15 дня (февраля).
Крещение
17.02.1801 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена 17 дня. Восприемницею была того же сельца умершего крестьянина Василея Исаева дочь его девица Александра Васильева.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно