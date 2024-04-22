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Евдокия Афанасьева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.02.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1801 ст.

Отец: Афанасий Матвеев

Мать: Ефимия Васильева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Вотчины графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина сельца Хотебцова (Катепцова) у крестьянина Афанасия Матвеева родилась дочь Евдокея 15 дня (февраля).
Крещение
17.02.1801 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена 17 дня. Восприемницею была того же сельца умершего крестьянина Василея Исаева дочь его девица Александра Васильева.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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