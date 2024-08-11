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Чулков Дмитрий Панферович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова неизв

Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова неиз

Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чулков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1924

Сын: Чулков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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