Чулков Дмитрий Панферович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова неизв
Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова неиз
Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чулков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1924
Мать ребёнка: Чулкова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно